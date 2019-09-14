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مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

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وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل

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الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

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مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=773356
المناطق - واس

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار “درون” الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة ” أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة ، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف .

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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

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