احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص
أبرز المواد
 وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل
أبرز المواد
 الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 شبهه جنائية في احتراق سيارة مهندسة ديكور أمام منزلها بتبوك
أبرز المواد
 أمسيات شعرية وفنون شعبية تشارك بها ثقافة الجوف في احتفال الوطن
منطقة الجوف
 الكويت تستنكر بشدة الهجوم على معملين لشركة ارامكو
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بسرعة افتتاح “مدينة طيبة” للتربية الخاصة بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 البحرين تستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو
أبرز المواد
 أول تعليق من خويتم الحارثي والد الطالب معتز بعد تداول رقم حسابه البنكي
أبرز المواد
 الاستئناف تؤيد إقامة حد الغيلة برجل وامرأة قتلا مواطناً في منزله بمكة
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

أبرز المواد
وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل

وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل

أبرز المواد
الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

أبرز المواد
مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص
http://almnatiq.net/?p=773365
المناطق _ الرياض

دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار “درون”.
وشدد معالي الأمين العام على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

روابط ذات صلة

وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل

وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل
الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*