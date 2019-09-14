مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

المناطق _ المنامة

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي بطائرات بدون طيار “درون” الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة ” أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأكد المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم المملكة في مواجهة الإرهاب والتخريب، ومساندتها في أي إجراء تتخذه لحفظ أمنها واستقرارها، حيث إن المساس بأمن المملكة العربية السعودية يُعد تعدٍ على استقرار المنطقة ككل .

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وحرصها على نشر السلام في جميع الدول، من خلال تبني ودعم الخطط والإستراتيجيات الرامية لتعزيز السلام والتنمية الشاملة في مختلف الدول.