احدث الأخبار

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو في السعودية
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص
أبرز المواد
 التحالف : التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة
أبرز المواد
 مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص
أبرز المواد
 وزير التعليم: سنلغي تخصصات لا حاجة لها بسوق العمل
أبرز المواد
 الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
أبرز المواد
 شبهه جنائية في احتراق سيارة مهندسة ديكور أمام منزلها بتبوك
أبرز المواد
 أمسيات شعرية وفنون شعبية تشارك بها ثقافة الجوف في احتفال الوطن
منطقة الجوف
 الكويت تستنكر بشدة الهجوم على معملين لشركة ارامكو
أبرز المواد
حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو في السعودية

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو في السعودية

أبرز المواد
الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

أبرز المواد
التحالف : التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة

التحالف : التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة

أبرز المواد
مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

أبرز المواد

التحالف : التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة

التحالف : التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة
http://almnatiq.net/?p=773371
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت ( 14 سبتمبر 2019م ) على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

روابط ذات صلة

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو في السعودية

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو في السعودية
الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص
مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*