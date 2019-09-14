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الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

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مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

أبرز المواد

الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص
http://almnatiq.net/?p=773374
المناطق _ القاهرة

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص باستخدام طائرات مسيرة.
وقالت الجامعة العربية في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم، إن هذه الهجمات تُعد تصعيداً خطيراً، مؤكدا تضامن الجامعة العربية بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة هذا العدوان.

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مجلس الشورى البحريني يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”
منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

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