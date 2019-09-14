الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

المناطق _ القاهرة

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت الجامعة العربية في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم، إن هذه الهجمات تُعد تصعيداً خطيراً، مؤكدا تضامن الجامعة العربية بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة هذا العدوان.