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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن
http://almnatiq.net/?p=773383
المناطق _ الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب جلالته خلاله عن إدانة بلاده للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأكد جلالته لخادم الحرمين الشريفين، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وقد قدّر خادم الحرمين الشريفين لجلالة ملك مملكة الأردن موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشدداً – حفظه الله – على قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل مع آثاره.

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