الهلال والفيحاء يتعادلان بهدف لكل منهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ الرياض

تعادل فريقا الهلال والفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تقدم الهلال عن طريق لاعبه نواف العابد في الدقيقة 50 من عمر اللقاء قبل أن يدرك الفيحاء التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي عن طريق أرسينيو مارتينيز.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن النصر ، فيما ارتفع رصيد الفيحاء لـ 5 نقاط في المركز الرابع .