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المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو

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المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو

المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو
http://almnatiq.net/?p=773398
المناطق _ الرياض

أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي:” إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق”مؤكدا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية.

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