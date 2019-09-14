المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو

المناطق _ الرياض

أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي:” إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق”مؤكدا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية.