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الهلال الأحمر بتبوك يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بتبوك يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية

منطقة تبوك
باكستان تدين الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو

باكستان تدين الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو

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الهلال الأحمر بتبوك يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بتبوك يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=773405
المناطق _ تبوك
فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، الإحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بدأتها أمس بإقامة معرض توعوي في أحد المراكز التجارية بتبوك  بحضور مدير عام الفرع أحمد العنزي .
وضم المعرض العديد من الأركان منها  ركن المحاضرات الإسعافية التي قدمت حسب الفئات العمرية ، وركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي وكيفية تنفيذه، مع ذكر أبرز الحالات الحرجة وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها , والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار, كما ضم المعرض ركناً لاستقبال الراغبين بالتطوع بالهيئة والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ، وركناً تعريفياً عن تطبيق “أسعفني” الذي يخدم جميع أفراد المجتمع، وخاصة ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات، حيث بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفيا مع مركز عمليات الهلال الاحمر السعودي ويحتوي التطبيق على 9 لغات مختلفة ليسهل استخدامه من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء كما شمل المعرض على مسرح للطفل بالإضافة إلى توزيع هدايا رمزية للزوار.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي أن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصاً من الهيئة لنشر رسالتها بأهمية الاسعافات الأولية مشيراً إلى أن الفعاليات ستسمر لعدة أيام وذلك من خلال تقديم محاضرات توعوية بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها .

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