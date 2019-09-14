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المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو

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اليمن تدين استهداف معملين تابعين تابعين لشركة أرامكو

اليمن تدين استهداف معملين تابعين تابعين لشركة أرامكو
http://almnatiq.net/?p=773412
المناطق _ الرياض

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان على معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو اليوم بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم: ” إذا تدين الجمهورية اليمنية هذا العمل الإرهابي، تؤكد وقوف اليمن حكومة وشعبا مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وتؤيد الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.
كما أكدت الوزارة مجددا موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة و أنّ مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطير ليس فقط على المملكة وإنما على أمن واستقرار المنطقة ككل.

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