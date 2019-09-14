الوحدة يفوز على الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ الرياض

فاز فريق الوحدة على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة.

سجل ثنائية الوحدة محترفه المالي يوسف نياكاتي في الدقيقتين 8 و 46 من عمر اللقاء ، في حين أضاع المحترف السوري عمر السومة مهاجم الأهلي ضربة جزاء عند الدقيقة 66 ، قبل أن يقلص الفارق بهدف في الدقيقة 96.

وبهذا الفوز حصد الوحدة أول 3 نقاط له هذا الموسم في المركز الحادي عشر ، فيما توقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثامن .