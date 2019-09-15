ولي العهد يرعى غدًا الحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية

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يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غدًا الأحد، الحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

وبهذه المناسبة، رفع الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي الحجة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، قد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، حيث تجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

كما ركزت هذه الفعاليات على تأصيل تراث الإبل في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي يدعم الموروث التراثي ويعزز الوطنية، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.