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“الإسكان”: بدء العمل في 67 مشروعاً لتهيئة 122 ألف وحدة سكنية

“الإسكان”: بدء العمل في 67 مشروعاً لتهيئة 122 ألف وحدة سكنية

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“الإسكان”: بدء العمل في 67 مشروعاً لتهيئة 122 ألف وحدة سكنية

“الإسكان”: بدء العمل في 67 مشروعاً لتهيئة 122 ألف وحدة سكنية
http://almnatiq.net/?p=773451
المناطق - الرياض

كشف المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، عن وجود 67 مشروعا تحت الإنشاء بمختلف مناطق المملكة، تهدف إلى توفير 122 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و«التاون هاوس»، بينها 14 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة منها مشروعان في الطائف، كما بدأ العمل على تنفيذ 55 مشروعاً توفّر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، مشدداً على أن المشاريع تحت الإنشاء تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، وذلك تحت إشراف ومتابعة برنامج «وافي».

جاء ذلك تزامنا مع إطلاق مشروع مدينة الورود في الطائف، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم، إذ يهدف المشروع الذي يعقد بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير 4775 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة تتجاوز 6.3 مليون متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال، وبقسط شهري في متناول الجميع، وبنماذج متنوعة، لتلبية رغبات جميع المستفيدين في المنطقة.

وشدّد الشرهان على حرص الوزارة على توفير المشاريع بمواصفات وجودة عالية، من خلال تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين في إطار دعم العرض وتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، وضمان جودة التنفيذ بنماذج متعددة تتوافق مع تطلعات المواطن.

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