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لماذا استثنى المرور سائقي بعض المركبات من مخالفة عدم ربط الحزام؟

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لماذا استثنى المرور سائقي بعض المركبات من مخالفة عدم ربط الحزام؟

لماذا استثنى المرور سائقي بعض المركبات من مخالفة عدم ربط الحزام؟
http://almnatiq.net/?p=773454
المناطق - الرياض

حملت قائمة المخالفات المرورية لربط حزام الأمان استثناءً وحيدا لا يخالف من لا يلتزم بربطه وذلك لعدم وجوده في المركبات قبل موديل 1985م، والتي لا يخالف قائدها عند سيره على طرقات المملكة، وفق تأكيد الإدارة العامة للمرور السعودي والذي كشف في تغريدة له عن الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان.

وقال المرور السعودي في سياق رده على استفسار مواطن مركبته قديمة وتم تحرير مخالفة عدم وضع الحزام، إن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.

وينسب اختراع حزام الأمان إلى المهندس الإنجليزي جورج كيلي الذي جاء بهذا المفهوم في أواخر القرن 19م، ومع ذلك، فإن براءة الاختراع لأول حزام أمان للسيارات يحوزها إدوارد جي Claghorn والمسجلة في عام 1885. بدأ ظهور أحزمة الأمان الأولى في الموديلات الأمريكية من قبل ناش وفورد لكن فقط كإضافات اختيارية. أما Saab فكان أول من وضعها في السيارات كجزء من أجزاء السيارة الرسمية في عام 1958.

واستغرق الأمر بضع سنوات لحزام الأمان ليصبح قياسيا في السيارات، وفترة أطول ليصبح استعمالهم له بشكل منتظم، حتى بدأت أحزمة الأمان تصبح إلزامية عام 1984، عندما أصدرت نيويورك أول قانون يجرم القيادة في السيارة بدون ارتداء حزام الأمان الخاص بك منذ ذلك الحين.

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