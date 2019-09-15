الشمري: منفذ جديدة عرعر سيخدم مليون معتمر عراقي سنويا

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أكد السفير السعودي بالعراق عبدالعزيز الشمري، أن فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق سيكون بشكل كامل وليس أمام الحركة التجارية فقط. وقال بعد وقوفه على آخر الاستعدادات لتجهيز المنفذ إن العمل يسير وفق ما هو مخطط له. مؤكدا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90%.

وأضاف وفقا لـ”عكاظ”، أن المملكة تكفلت بإعادة بناء المنفذ العراقي على أحدث المواصفات العالمية وسيكون فريدا من نوعه. مؤكدا جاهزية المنفذ من الجانب السعودي وأن التعاون من الجانب العراقي من أجل إعادة بناء المنفذ وتسهيل الإجراءات كان رائعا وممتازا. وقال إن نهاية عقد إعادة الترميم ستكون في نهاية ديسمبر القادم وسيكون مفتوحا أمام المعتمرين العراقيين الراغبين في أداء العمرة طيلة العام متوقعا أن يتجاوز عدد المعتمرين الذين يستخدمون المنفذ أكثر من مليون معتمر في العام الواحد. وعن الحصول على تأشيرات الراغبين من العراقيين والسعوديين أكد السفير الشمري أن ذلك يتم عن طريق وزارة الحج وسفارات البلدين.