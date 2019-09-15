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الأرصاد :تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد :تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=773460
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك , حائل , الجوف , الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة , تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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