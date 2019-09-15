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شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة

شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة

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شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة

شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة
http://almnatiq.net/?p=773466
المناطق _ تبوك

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتراق مركبة مواطنة في مدينة تبوك ، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا صباح يوم السبت 15 / 1 / 1441 هـ من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك، ولاتتهم أحد بذلك.

وقد أسفرت التحريات، بتوفيق الله، عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بالمركبة (6) ستة أحداث، حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها والله ولي التوفيق.

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