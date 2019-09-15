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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
http://almnatiq.net/?p=773474
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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