احدث الأخبار

رئيس الاتحاد الإسباني للهجن: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل معياراً عالمياً للترويج لسباقات الهجن
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعلن عن توفر عدد من الوظائف النسائية
أبرز المواد
 رئيس شركة أرامكو السعودية: لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي
أبرز المواد
 شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة
أبرز المواد
 شرطة الرياض:القبض على مطلق النار وهو يحمل الرضيع وضبط الشاب الذي وضع السلاح في فمه
أبرز المواد
 الأرصاد :تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 الشمري: منفذ جديدة عرعر سيخدم مليون معتمر عراقي سنويا
أبرز المواد
 لماذا استثنى المرور سائقي بعض المركبات من مخالفة عدم ربط الحزام؟
أبرز المواد
 “الإسكان”: بدء العمل في 67 مشروعاً لتهيئة 122 ألف وحدة سكنية
أبرز المواد
 بدء موسم صرام النخيل بمحافظتي وادي الدواسر والسليل
منطقة الرياض
 هل تعاني من مشكلات الهضم؟.. إليك “أسهل حل” ممكن
أبرز المواد
رئيس الاتحاد الإسباني للهجن: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل معياراً عالمياً للترويج لسباقات الهجن

رئيس الاتحاد الإسباني للهجن: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل معياراً عالمياً للترويج لسباقات الهجن

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

أبرز المواد
أمانة الجوف تعلن عن توفر عدد من الوظائف النسائية

أمانة الجوف تعلن عن توفر عدد من الوظائف النسائية

أبرز المواد
رئيس شركة أرامكو السعودية: لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

رئيس شركة أرامكو السعودية: لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

أبرز المواد

رئيس الاتحاد الإسباني للهجن: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل معياراً عالمياً للترويج لسباقات الهجن

رئيس الاتحاد الإسباني للهجن: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل معياراً عالمياً للترويج لسباقات الهجن
http://almnatiq.net/?p=773477
المناطق _ الرياض

أكد رئيس الاتحاد الإسباني للهجن روبن مانيثا أن مهرجان ولي العهد للهجن شكل معيارًا عالميًا للترويج لسباقات الهجن، وسيعزز اقتصاد الإبل بصفة عامة والهجن خاصة على المستوى الدولي، وستكون هناك على هامش المهرجان حراك تجاري وعمليات لبيع وشراء وتصدير الإبل بين من المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط إلى مختلف بقاع العالم.
وبين في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية أن الاتحاد الإسباني للهجن سعيد للغاية بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، وفي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن التي شهدتها محافظة الطائف خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى مشاركة الهجن الإسبانية بقوة في النسخة القادمة من المهرجان، وموضحاً في الوقت ذاته أن المهرجان شكل مظلة لاجتماعات جميع المهتمين بالإبل بصفة عامة والهجن خاصة على المستوى الدولي.

 

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
أمانة الجوف تعلن عن توفر عدد من الوظائف النسائية

أمانة الجوف تعلن عن توفر عدد من الوظائف النسائية
رئيس شركة أرامكو السعودية: لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

رئيس شركة أرامكو السعودية: لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*