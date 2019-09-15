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“الصحة” تكرّم الفائزين في مسابقة “قدر ممرضك”

“الصحة” تكرّم الفائزين في مسابقة “قدر ممرضك”

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“الصحة” تكرّم الفائزين في مسابقة “قدر ممرضك”

“الصحة” تكرّم الفائزين في مسابقة “قدر ممرضك”
http://almnatiq.net/?p=773481
المناطق _ الرياض

كرّمت وزارة الصحة منسوبيها من الممرضين والممرضات الفائزين بجائزة “قدر ممرضك”، التي نظمتها على مستوى جميع مناطق ومحافظات المملكة، ضمن مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض، التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين المريض والممرض من خلال التصويت لأفضل ممرض أو ممرضة تقدم رعاية تمريضية.
وأعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في وقت سابق عن تخصيص جائزة بإسم “جائزة وزير الصحة للتمريض المتميز”، تقدم كل عام دعماً وتحفيزاً لأبناء هذه المهنة الإنسانية النبيلة، حيث تبنت الوزارة مشروع تعزيز جاذبية مهنة التمريض ضمن مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالهدف الإستراتيجي لوزارة الصحة، والخاص بزيادة المشاركة المجتمعية بهدف الترغيب في مهنة التمريض، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، من خلال مشروع وطني ممنهج يعتمد على إشراك التمريض أنفسهم، والممارسين، وطلبة المدارس والجامعات، وشرائح المجتمع لتعزيز جاذبية مهنة التمريض وتحسين كفاءة منسوبيها.
يذكر أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ أكثر من 5000 ممرض وممرضة، وشهدت تصويت أكثر من مليون شخص.

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