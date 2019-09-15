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القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=773487
المناطق _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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