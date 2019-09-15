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“ودعّنا التشابه..” حملة لـ #تصحيح_اللوحات_التجارية_المضللة

“ودعّنا التشابه..” حملة لـ #تصحيح_اللوحات_التجارية_المضللة
http://almnatiq.net/?p=773493
المناطق _ الرياض

أطلقت وزارتي “التجارة والاستثمار” و”الشؤون البلدية والقروية” مبادرة لتصحيح اللوحات التجارية المضللة والتي تحمل اسماء متشابة مع إضافة كلمة صغيرة قبله لتظليل المستهلكين.
وتهدف المبادرة التي تحمل شعار “ودعّنا التشابه” إلى حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وحماية الهويات التجارية، وضمان عدم التحايل باستخدام الأسماء.
وتُلزم المبادرة أصحاب المحلات التجارية بتوضيح الاسم في اللوحة كاملاً ومطابقاً لما قُيّد في السجل التجاري، كما تمنع تصغير بعض الكلمات وتكبير أخرى للإيهام بانتماء المتجر لسلسلة محلات معروفة.
وتحظر المبادرة كذلك تقليد الأسماء والهويات والعلامات التجارية، وتشجع مالكي المنشآت التجارية على بناء سمعة تقوم على الثقة دون اللجوء للتحايل والسطو على علامات وهويات تجارية محفوظة.

 

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