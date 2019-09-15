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الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

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الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=773503
الجوف _ محمد الحسن

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بالإحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يصادف يوم السبت الموافق 14 سبتمبر وذلك في بعض مدن ومحافظات المنطقة تحت شعار ( لكل شخص وفي كل مكان ).
فقد شارك فرع الهيئة بمدينة سكاكا بإقامة فعالية في منتزة النخيل بحضور سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان والتي إشتملت على تدريب رواد المنتزة على الإسعافات الأولية وشرح على مركبة الإسعاف وما تحتويه من تجهيز متقدم بالإضافة لتوزيع بعض الهدايا على الزوار .
وفي محافظة دومة الجندل قدم فريق التدريب على ضفاف البحيرة تطبيق عملي لبعض المهارات الإسعافية التي من الواجب تقديمها لمحتاج الخدمة الإسعافية والتي لاقت إستحسان الزوار ومن كل الفئات والذين تم تقديم الهدايا لهم .
وفي حديقة الطيور في محافظة القريات شارك الفريق التطوعي والتدريبي بتقديم المهارات التدريبية والهدايا لزوار المهرجات والتي اشتملت على أهمل الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة .
كما تمت المشاركة من مركز إسعاف محافظة طبرجل وذلك بالحديقة النموذجية حيث قدم منسوبو المركز لزوار الحديقة شرح مبسط لآلية عمل الفرق الإسعافية عند مواجة أي حالة طارئة وكيفية النقل للطوارئ بعد تقديم الخدمة الإسعافية بالإضافة لتوزيع الهدايا على الزوار .

 

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