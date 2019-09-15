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قمع أردوغان لا يتوقف.. حملة اعتقالات جديدة ضد العسكر

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http://almnatiq.net/?p=773518
المناطق - وكالات

تحت مزاعم التهديدات الأمنية، يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكاته للحريات وحقوق الإنسان، إذ أعلنت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة أمرت باعتقال 223 عسكريا في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت محطة «تي.آر.تي خبر» إن السلطات تسعى لاعتقال المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص. وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن المقيم في الولايات المتحدة تماما.

وفي إطار هذه الإجراءات المستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل 3 سنوات، سجن نظام أردوغان أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم، كما أقال أو أوقف عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.

وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات، متهمين أردوغان بأنه يتخذ من محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لسحق المعارضة.

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