احدث الأخبار

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا
أبرز المواد
 وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”
أبرز المواد
 بعد 50 يوماً.. أرملة السبسي تلحق بزوجها الراحل
أبرز المواد
 300 مليون ريال مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 «الأرصاد» تُحذِّر: انعدام في مدى الرؤية على هذه المحافظات
أبرز المواد
 قمع أردوغان لا يتوقف.. حملة اعتقالات جديدة ضد العسكر
أبرز المواد
 دراسة: استخدام الهواتف النقالة يسبِّب أمراضاً نفسية !
أبرز المواد
 سمو الأمير مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات جدة 2019 غداً
أبرز المواد
 لجنة السقاية والرفادة تشكر جمعية الكشافة
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية
منطقة الجوف
 غرفتا “مكة” و “كراتشي” تتفقان على تطوير العلاقات وتنميتها وتبادل المنافع
أبرز المواد
تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

أبرز المواد
وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أبرز المواد
العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

أبرز المواد
بعد 50 يوماً.. أرملة السبسي تلحق بزوجها الراحل

بعد 50 يوماً.. أرملة السبسي تلحق بزوجها الراحل

أبرز المواد

300 مليون ريال مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن

300 مليون ريال مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن
http://almnatiq.net/?p=773524
المناطق - الرياض

قارب حجم صفقات البيع في أسواق الهجن منذ رمضان الماضي حتى أمس (السبت) 300 مليون ريال، وذلك ضمن استعدادات المؤسسات الكبيرة للهجن والملاك للفوز بسيف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن الصفقات ستستمر أكثر عقب نتائج الأشواط النهائية اليوم، إذ تشكّل المطايا الفائزة عقب كل شوط تنافسي اهتماماً بالغاً للملاك لاقتنائها في سبيل حصد المزيد من الألقاب في المنافسات الأخرى، لاسيما أن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز على الأبواب.

وكانت بداية انطلاقة مهرجان ولي العهد شهدت أغلى صفقة بيع للبكرة (شبرية) بـ4.6 مليون ريال لصالح هجن الرئاسة الإماراتية، وكشفت «عكاظ» أمس الأول في تقرير أن صفقات البيع خلال 24 ساعة بلغت 10 ملايين ريال قيمة لـ4 هجن فقط.

روابط ذات صلة

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا
وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*