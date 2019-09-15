بعد 50 يوماً.. أرملة السبسي تلحق بزوجها الراحل

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المناطق - وكالات

توفيت اليوم (الأحد) شدليّة قائد السبسي (83 عاما) أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد.

وكتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي».

وتوفي السبسي يوم 25 يوليو الفائت عن عمر 92 عاما تزامنا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية ودفعت وفاته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وينص الدستور التونسي على أن تنظم الانتخابات الرئاسية في حال وفاة الرئيس خلال 90 يوما.

وللسبسي ابنتان وابنان، من بينهم حافظ قائد السبسي الذي تولى إدارة حزب «نداء تونس» ودخل في صراعات سياسية محتدمة مع رئيس الحكومة والمرشح للرئاسية يوسف الشاهد.

وبدأت اليوم في تونس مهد الربيع العربي، انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

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