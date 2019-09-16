احدث الأخبار

“الجنين الشيطان” يجتاح مواقع التواصل .. وهذا رأي الطب
أبرز المواد
 قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي
أبرز المواد
 وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق
أبرز المواد
 قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة
أبرز المواد
 تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة
أبرز المواد
 ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد
منطقة جازان
 أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
أبرز المواد
 سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
أبرز المواد
 الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الهجن يثمّن رعاية سمو ولي العهد الحفل والأشواط الختامية لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري
منطقة تبوك
“الجنين الشيطان” يجتاح مواقع التواصل .. وهذا رأي الطب

“الجنين الشيطان” يجتاح مواقع التواصل .. وهذا رأي الطب

أبرز المواد
قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي

أبرز المواد
وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق

وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق

أبرز المواد
قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

أبرز المواد

“الجنين الشيطان” يجتاح مواقع التواصل .. وهذا رأي الطب

“الجنين الشيطان” يجتاح مواقع التواصل .. وهذا رأي الطب
http://almnatiq.net/?p=773529
المناطق - وكالات

فوجئ أبوان بصورة بدت مخيفة لطفلتهما المنتظرة وهي في بطن أمها، خلال جلسة في معمل الموجات فوق الصوتية للاطمئنان على حالتها.

وأثارت صورة «الجنين الشيطان» ـ حسب تعبير الأم ـ التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة حول العالم، فضلاً عن قلق والديه.

ونشرت الأم المراهقة التي تدعى إيانا ألستون (17 عاما)، الصورتين اللتين التُقطتا لجنينها على حسابها في «فيسبوك»، وعلقت بالقول: «معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا، انظروا إلى طفلتي الشيطانية».

وأضافت: «كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنُرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها وابتسمت، أُحب هذه الطفلة الشيطانية جداً».

وحظي منشور ألستون بـ15 ألف إعجاب، فيما تمت إعادة نشره نحو 16 ألف مرة.

وأشارت الأم إلى أن الطبيبة التي كانت معها خلال جلسة التصوير بالموجات فوق الصوتية أخبرتها أن طفلتها طبيعية وبحالة جيدة، مؤكدة أنه ليس مستغرباً أن يظهر الجنين بهذا الشكل في الصور.

روابط ذات صلة

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي
وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق

وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق
قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*