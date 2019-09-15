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العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

http://almnatiq.net/?p=773548
المناطق - وكالات

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بياناً، اليوم الأحد، ردا على ما جرى تداوله استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على معامل النفط التابعة لشركة أرامكو، نافيا ذلك جملة وتفصيلا.

وأكد العراق، وفقا لبيان لمكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه.

وأدى هجوم إرهابي أمس السبت، تبنته مليشيا الحوثي في اليمن، على معامل بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو السعودية لتوقف الإنتاج بشكل مؤقت.

وأضاف أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.

ودعا العراق جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت.

وأكدت الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ.

وجدد العراق دعوته إلى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة.

ودعا دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية، عن مصدر مطلع اليوم الأحد، بأن “الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف معملين لشركة أرامكو السعودية نفذ انطلاقا من العراق”.

وقال المصدر للشبكة إن المعلومات الأولية تؤكد أن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع من اليمن، بل من العراق.

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