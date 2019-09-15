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تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

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تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا
http://almnatiq.net/?p=773555
المناطق - الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي ، تبدأ غداً الإثنين ولمدة ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية “سعودي أوفسك 2019” وذلك بفندق الريتز بمدينة الرياض .
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي إلى استعراض واقع كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وأفضل الممارسات والابتكارات للوقاية منها .
ويصاحب المؤتمر إقامة دورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه ، ومعرض يضم أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط.

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