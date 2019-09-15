احدث الأخبار

رئيس “السيادي السوداني”: لن نفي السعودية حقها.. تقف بشرف ومروءة ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية
أبرز المواد
 تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا
أبرز المواد
 وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”
أبرز المواد
 بعد 50 يوماً.. أرملة السبسي تلحق بزوجها الراحل
أبرز المواد
 300 مليون ريال مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 «الأرصاد» تُحذِّر: انعدام في مدى الرؤية على هذه المحافظات
أبرز المواد
 قمع أردوغان لا يتوقف.. حملة اعتقالات جديدة ضد العسكر
أبرز المواد
 دراسة: استخدام الهواتف النقالة يسبِّب أمراضاً نفسية !
أبرز المواد
 سمو الأمير مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات جدة 2019 غداً
أبرز المواد
 لجنة السقاية والرفادة تشكر جمعية الكشافة
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية
منطقة الجوف
رئيس “السيادي السوداني”: لن نفي السعودية حقها.. تقف بشرف ومروءة ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية

رئيس “السيادي السوداني”: لن نفي السعودية حقها.. تقف بشرف ومروءة ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية

أبرز المواد
تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

أبرز المواد
وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أبرز المواد
العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

أبرز المواد

رئيس “السيادي السوداني”: لن نفي السعودية حقها.. تقف بشرف ومروءة ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية

رئيس “السيادي السوداني”: لن نفي السعودية حقها.. تقف بشرف ومروءة ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية
http://almnatiq.net/?p=773558
المناطق - الرياض

وصف رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ـ حفظهما الله ـ مع السودان، والسودانيين بالمشرفة والأزلية والأخوية والاستراتيجية، مثمنًا الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة للسودان، وسعيها المتواصل مع أصدقائها وحلفائها؛ من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وقال الفريق أول البرهان – في حوار خاص نشرته صحيفة “البلاد”: “لن نفي المملكة حقها، وهي تقف بشرف ومروءة، ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية، دون أدنى تفكير بمردود، أياً كان نوعه”، مضيفًا ” إن السودانيين ممتنون للمملكة العربية السعودية، التي أثبتت رعايتها لأبناء الإسلام في كل مكان، ومدت يد العون والمساندة للجميع، بما تمتلك من احترام وتقدير في الأوساط العالمية كافة، وأن العلاقة استراتيجية، وستظل بما يحقق وحدة المصير وتبادل المصالح، التي تخدم الشعبين الشقيقين”.
وأضاف “السودانيون – قيادة وشعباً – يجمعون على تقدير وقفة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بجانبهم في أوج لحظات مسيرة السودان، كما نشكر كافة أشقائنا في الدول العربية والأفريقية وعدد من الدول الصديقة لوقفتهم مع خيار الشعب السوداني”.
وأكد البرهان أن مشاركة السودان في التحالف العربي اليمن تأتي لإعادة الشرعية، وحمايتها بناءً على قرار جامعة الدول العربية، موضحًا أن المجلس العسكري حافظ على كيان الدولة في ظل غياب الحكومة، وكان همه الأول تحسين معاش الناس.
وأشار إلى أن استقالة ابن عوف جاءت استجابة لخيار الشعب، ورؤية قيادات القوات المسلحة، وقال: “إننا نعيش مرحلة جديدة لسودان يسع الجميع، والبيئة السياسية مهيأة الآن للتفاوض مع كافة ألوان الطيف السياسي، وإن السوداني لابد أن يعوض سنين صبره، رفاهية واستقراراً، وأن العدالة ستلاحق كل من يثبت تورطه من رموز النظام السابق”.

روابط ذات صلة

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا

تحت رعاية وزير الداخلية.. بدء المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية غدا
وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

العراق في بيان رسمي: لا صحة لاستخدام أراضينا في الهجوم على “أرامكو”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*