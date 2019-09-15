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الإطاحه بأحد أخطر المطلوبين في الرياض

الإطاحه بأحد أخطر المطلوبين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=773562
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية اسفرت بتوفيق الله – عن الإطاحه بأحد أخطر المطلوبين بتنفيذ أحكام قضائية، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب (٨) ثمان جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحاده وإشهار الاسلحه الناريه، وذلك بعد رصد تواجده في احد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه ، وتم بحوزته ضبط التالي:
سلاح رشاش ومسدسان ( غير مرخصه )
– عدد (١٧) طلقه ناريه.
– أسلحة بيضاء.
– (جرام) من مخدر “الشبو” الذي يمتهن ترويجه.
– أقنعه للوجه.
– قيود بلاستيكيه.
– عدد (١١) هاتف نقال.
– عدد (٥) حواسيب.
وقد جرى ايقافه ، واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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