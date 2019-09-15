نائب أمير الشرقية يلتقي الطالب عبدالله عباجه

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، الطالب عبدالله بن ناصر آل مستنير عباجه، أحد منسوبي إمارة المنطقة الشرقية، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في بحثٍ بعنوان ” دورة إدارة تقنية المعلومات في تطبيق التعاملات الإلكترونية في إمارة المنطقة الشرقية”.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من اهتمام بتطوير البنية الرقمية، وتحفيز الجهات الحكومية للتحول إلى تقديم الخدمات إلكترونياً، وذلك ضمن اهتمامها بالتيسير على المستفيدين، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، مبيناً سموه أن موضوع بحث الطالب يؤكد اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بتحقيق التحول الرقمي في إمارة المنطقة الشرقية، ومتابعته للخطط الموضوعة لذلك، الأمر الذي ميز إمارة المنطقة الشرقية، وجعلها ضمن أوائل الجهات التي تطبق مفاهيم التعاملات الإلكترونية، مباركاً سموه للطالب عباجه هذا التميز، متمنياً له التوفيق.

من جهته عبر الطالب عبدالله بن ناصر عباجه عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهاتٍ كريمة، ونصائح قيمة، هي تحفيز له ولزملائه لبذل المزيد، وتحقيق تطلع القيادة الرشيدة بإيجاد مجتمع رقمي فاعل، ومنافس.