من يقف وراء هجمات بقيق الحشد الشعبي أم المتمردين الحوثيين؟

المناطق - الرياض

رغم تبني مليشيا المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف معملي الغاز في محافظة “بقيق” وهجرة “خريص” إلا أن المسافة البعيدة بين اليمن وموقع الهجوم الإرهابي قد يفند المزاعم الحوثية ويوجه التهمه نحو مليشيا إيرانية أخرى في المنطقة.

ولأن المسافة بين جنوب العراق ومحافظة بقيق أقرب من المسافة مع اليمن فإن أصابع الاتهام تتجه نحو أذناب إيران في العراق والمتمثلة بالحشد الشعبي الذي أعلن قبل فترة تشكيل قوة جوية خاصة به برئاسة العميل الإيراني “صلاح مهدي حنتوش”.

ما يؤكد هذه النظرية إعلان عدد من القنوات والوكالات الرسمية أن مصادرهم أكدت أن مجريات التحقيقات باستهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق، كشف أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة “درون” أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.

وضمن الأدلة على تورط هذه المليشيا الإرهابية الكشف عن وثيقة وقعها نائب الحشد الشعبي المدعو ” أبو مهدي المهندس” بتشكيل قوة جوية خاصة بالحشد، يرأسها القيادي “صلاح مهدي حنتوش” وهو القرار الذي جاء تحدياً للحكومة العراقية وزعم فيه أنه اتخذ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وعلى الرغم من أن القرار يتطلب تخصيصات مالية كبيرة، أشار مراقبون أن هذا القرار هو بمثابة إعلان رسمي عن مشروع “الجيش البديل” الذي يشاع في العراق أن إيران تريد تحقيقه عبر قوات “الحشد الشعبي”.

وفي شأن متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: أن إيران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية في حين يدعي روحاني وظريف الانخراط في الدبلوماسية.

وتابع في خضم كل الدعوات إلى وقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن”.