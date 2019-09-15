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هلال الشرقية : تدريب مرشدين صحيين ومرشدات صحيات وطلاب وطالبات المدارس
http://almnatiq.net/?p=773605
الدمام - عبدالله السعيدي
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية  ٢٠١٩م باقامة عدد من محاضرات تدريبية الاسعافية في كل من  الدمام ،الخبر ،القطيف،راس تنوره،الاحساء ،حفر الباطن
وقد استهدفت المحاضرات التريبية الكوادر التعليمية في وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية بنين وبنات من مرشدين صحيين ومرشدات صحيات وطلاب وطالبات المدارس ، وكذلك
عدد من منسوبي إدارة الدفاع المدني في عدد من المحافظات.
   واشتمل البرنامج على التعريف بمختلف الحالات وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في حال وقوعها لا سمح الله قبل وصول الفريق الإسعافي، وكذلك عمل تطبيقات عملية على المجسمات التدريبية لعدد من الحالات الإسعافية.

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