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صندوق الموارد بالباحة يزور المعهد العالي للسياحة

صندوق الموارد بالباحة يزور المعهد العالي للسياحة

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صندوق الموارد بالباحة يزور المعهد العالي للسياحة

صندوق الموارد بالباحة يزور المعهد العالي للسياحة
http://almnatiq.net/?p=773611
المناطق - الباحة
قام مدير صندوق الموارد البشرية بمنطقة الباحة  عبدالخالق جماح بزيارة للمعهد العالي للسياحة بالباحة واطلع على البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف بالتعاون بين المعهد وصندوق الموارد البشرية “هدف” بالباحة, وذلك في تخصصات السياحة والضيافة. وقام بجولة لمرافق المعهد يرافقه مدير المعهد الاستاذ تركي الزهراني
وثمن بن جماح جهود الشركاء من القطاع الخاص في إتاحة فرص العمل والتوظيف للشباب السعودي في قطاع السياحة والفندقة، منوهاً للطلاب المتدربين جهود الدولة في دعم قطاع السياحة
واوضح  تركي الزهراني ان الزيارة قد اثمرت العلاقة الإيجابية بيننا وبين الصندوق بالباحة الى تأهيل وتدريب وتوظيف مجموعة كبيرة من طالبي الوظيفة .

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