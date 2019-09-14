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“البيئة ” تشارك في مهرجان صفري بيشة

“البيئة ” تشارك في مهرجان صفري بيشة

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“البيئة ” تشارك في مهرجان صفري بيشة

“البيئة ” تشارك في مهرجان صفري بيشة
http://almnatiq.net/?p=773615
المناطق - بيشة
شكل مهرجان الصفري للتمور بمحافظة بيشة، نقطة التقاء للزوار وعُشاق التمور من مختلف محافظات منطقة عسير وخارجها، أقيمت فيه العديد من الفعاليات والبرامج بمشاركة الإدارات الحكومية، والأسر المنتجة، والفنانين التشكيليين.
وفي جولة للمعرض, استطلعت فيه الجهود المبذولة من الإدارات الحكومية للمزارعين وللزوار، مؤكدين أن المهرجان يقدم العديد من الخدمات والفعاليات والبرامج والتسوق تلبي جميع شرائح المجتمع.
وأوضح مدير المعارض المصاحبة في مهرجان صفري بيشة الاستاذ محمد بن سعود المعاوي ان دور المملكة في القطاع الزراعي واهتمامها الكبير بصفري بيشة، مشيراً إلى ما تحققه الدولة من نهضة شاملة في القطاع الزراعي سواء في مجال التنمية الزراعية، أو الحيوانية، أو السمكية.
واضاف ان دور مكتب الوزارة بمحافظة بيشة، من خلال تقديم حزمة برامج توعوية لأهمية الزراعة، وطرق الوقاية من مشاكلها، وتوزيع المطويات والمنشورات التعريفية للمزارعين، والتي تتضمن طرق مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، مفيداً أن محافظة بيشة تتميز بتمر الصفري الذي يعد منتج رئيسي .
واضاف مدير مكتب وزاره البيئة والمياه و الزراعة في بيشة المهندس سالم القرني أن المزارعين ما زالوا يضخون كميات كبيرة من التمور يقابلها زيادة في عدد المتسوقين في كل يوم، وأن الأسعار في متناول الجميع وعلى حسب النوعية والجودة، مشيراً إلى أن عدد النخيل في بيشة تجاوز 950 الف نخلة.

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