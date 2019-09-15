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أمير منطقة الرياض يستقبل الدكتور الحنيحن

أمير منطقة الرياض يستقبل الدكتور الحنيحن
http://almnatiq.net/?p=773621
الرياض - فلاج الشعيفاني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير أبحاث التراث والثقافة بهيئة تطوير بوابة الدرعية الدكتور بدران بن عبدالرحمن الحنيحن الذي قدم نسخة من رسالته الدكتوراه بعنوان (العلاقات السعودية والبوسنة) بعد تحقيقها جائزة الملك سلمان للدراسات العليا .
وقدم سموه التهنئة بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحمل اسم غالي على الجميع، متمنياً سموه التوفيق والسداد له في مسيرته العلمية والعملية.
وأعرب الدكتور الحنيحن عن شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة الرياض على دعمة وتشجيعه للجميع على البحث العلمي ودراسة التاريخ الوطني والاستفادة منه .

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