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بحضور ١٥سيدة.. اختتام الذكاء الثقافي في فنون الباحة

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بحضور ١٥سيدة.. اختتام الذكاء الثقافي في فنون الباحة

بحضور ١٥سيدة.. اختتام الذكاء الثقافي في فنون الباحة
http://almnatiq.net/?p=773625
المناطق - الباحة
 اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالباحة الندوة الثقافية بعنوان الذكاء الثقافي قدمتها الاستاذه بشرى المطيري في مقر القاعة الثقافية بالجمعية ، حيث تضمن اللقاء عدة محاور تتعلق بجانب الذكاء وأهميته للافراد والمجتمعات والفرص المواكبة لرؤية السعودية التي تتطلب هذا النوع من الذكاء .
حضر اللقاء ١٥ سيدة وتعرفن على ماهية الذكاء الثقافي المستحدث في السنوات الاخيرة الماضية وماهي التجمعات الثقافية في العالم المعتمدة دولياً وابرز سمات كل تجمع ، اضافة الى التعرف على كيفية تطوير هذا النوع من الذكاء والخطوات العملية لوضع خطة شخصية لتطويره ، واختتم اللقاء بمداخلات ونقاشات ثرية مع الحاضرات اللاتي عبرن عن سعادتهن بهذا اللقاء ومدى الاستفادة منه ، مبديات رغبتهن باقامة لقاءات اخرى موسعه لذات الموضوع .
واوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الاستاذ علي بن خميس البيضاني ان هذا البرنامج يأتي ضمن اهداف الجمعية في رفع الجانب الثقافي واثراءه بالمنطقة ، منوها الى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة النسائية في الفرع متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة ابناء و بنات المنطقة .

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