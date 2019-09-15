بحضور ١٥سيدة.. اختتام الذكاء الثقافي في فنون الباحة

المناطق - الباحة

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالباحة الندوة الثقافية بعنوان الذكاء الثقافي قدمتها الاستاذه بشرى المطيري في مقر القاعة الثقافية بالجمعية ، حيث تضمن اللقاء عدة محاور تتعلق بجانب الذكاء وأهميته للافراد والمجتمعات والفرص المواكبة لرؤية السعودية التي تتطلب هذا النوع من الذكاء .

حضر اللقاء ١٥ سيدة وتعرفن على ماهية الذكاء الثقافي المستحدث في السنوات الاخيرة الماضية وماهي التجمعات الثقافية في العالم المعتمدة دولياً وابرز سمات كل تجمع ، اضافة الى التعرف على كيفية تطوير هذا النوع من الذكاء والخطوات العملية لوضع خطة شخصية لتطويره ، واختتم اللقاء بمداخلات ونقاشات ثرية مع الحاضرات اللاتي عبرن عن سعادتهن بهذا اللقاء ومدى الاستفادة منه ، مبديات رغبتهن باقامة لقاءات اخرى موسعه لذات الموضوع .

واوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الاستاذ علي بن خميس البيضاني ان هذا البرنامج يأتي ضمن اهداف الجمعية في رفع الجانب الثقافي واثراءه بالمنطقة ، منوها الى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة النسائية في الفرع متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة ابناء و بنات المنطقة .