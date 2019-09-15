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ياسر أبوعتيق رئيساً تنفيذياً لشركة أم القرى للتنمية والإعمار

ياسر أبوعتيق رئيساً تنفيذياً لشركة أم القرى للتنمية والإعمار
http://almnatiq.net/?p=773636
مكة - عادل الزهراني

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن تعيين الأستاذ ياسر أبوعتيق رئيساً تنفيذياً للشركة، حيث يتمتع الأستاذ ياسر بخبرة تفوق العشرين عاماً في القطاع المالي والعقاري فهو مؤسسٌ لإحدى الشركات الكبرى في القطاع العقاري بالمملكة اليوم، إضافةً لخبرته الطويلة في القطاع البنكي في مصرفية الشركات ومصرفية الأفراد.

ومن خلال منصبه الجديد، سيؤدي الأستاذ ياسر أبو عتيق دوراً محورياً في قيادة الشركة التي باشرت في تطوير أحد أضخم المشاريع العقارية التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، وهو مشروع طريق الملك عبد العزيز، الذي ينتظر أن يحدث تحولاً شاملاً في مجالات النقل والتنمية بالعاصمة المقدسة، مما سيساهم بفاعلية في تسهيل حركة نقل ضيوف بيت الله الحرام، وذلك على مساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 1,25 مليون متر مربع، بالإضافة إلى العديد من الوحدات السكنية، والفنادق، والمراكز، والمحلات التجارية، ومراكز الخدمات الحكومية، ومحطات المترو، فضلاً عن كونه بجوار محطة قطار الحرمين . كذلك، يؤمل أن يعزز المشروع أساليب الحياة المختلفة بمكة المكرمة عبر توفير خيارات أسهل وأكثر تنوعاً للنقل والتسوق والسكن كما يتميز مشروع طريق الملك عبدالعزيز عن المشاريع التطويرية الأخرى بمكة بكونه سيوفر للسوق العقاري بمكة المكرمة أراضٍ للبيع أو الاستثمار مدعومة ببنية تحتية نموذجية تضاهي المدن العالمية.

وتعد شركة أم القرى للتنمية والإعمار المطور لمشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، أحد أهم مشاريع التطوير الكبرى التي ستحدث تحولاً شاملاً في مجالات النقل والتنمية بمكة المكرمة، وقد تأسست الشركة عبر شراكةٍ وطنيةٍ هامة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الوطنية لتواكب رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، ورواد الحرم المكي، حيث سيكون الشريان الرئيسي لمجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية بمكة المكرمة، وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف.

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