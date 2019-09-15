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تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو

تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو

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تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو

تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو
http://almnatiq.net/?p=773642
المناطق - واس

أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها “ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية ، بواسطة طائرات مسيرة”.
وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.

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