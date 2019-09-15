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“الخدمة المدنية” تنفذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام في عدد من المناطق

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“الخدمة المدنية” تنفذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام في عدد من المناطق

“الخدمة المدنية” تنفذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام في عدد من المناطق
http://almnatiq.net/?p=773645
المناطق - واس

نفذت وزارة الخدمة المدنية اليوم, المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في مناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل, وتستمر حتى يوم الخميس القادم, بالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية, لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.
وأكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية التي بدورها ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.
وأشار معاليه إلى أنّ الورش التدريبية تأتي تحت مظلة مبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام, وذلك استكمالاً لخطط الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لموظفي القطاع العام من خلال الحاقهم ببرامج تطوير وتدريب متقدمة في تحسين بعض الجدارات الأساسية مما يمكّنهم من عكس ذلك على أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف معاليه أنّه سيتم خلال الورش التدريبية إلحاق موظفي القطاع العام في المناطق التي تشملها المرحلة الأولى بدورات تدريبية مكثفه ستركز على تنمية مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى العمل الجماعي, ومن المتوقع أن يتم تدريب مالا يقل عن 1875 متدربًا من المناطق كافة التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.

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