صحة القصيم تقلص قوائم الإنتظار بإجراء أكثر من 400 عملية

المناطق - بريدة

نجحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم في تقليص قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية بمستشفيات المنطقة ، وذلك بعد إجراء 409 عملية جراحية وذلك خلال النصف الأول من العام 2019م.

وبينت صحة القصيم ، بأن تقليص قوائم الإنتظار للمرضى للعمليات الجراحية ، يأتي بعد أن تم التعاقد مع 80 طبيباً استشارياً يمثلون عدة تخصصات طبية ، والتي روعي فيها الإحتياج وعدم توفر التخصص وكذلك مراعاة الحالات على قوائم الإنتظار في العمليات والعيادات، بمتابعة من قبل إدارة الخدمات العلاجية بالمديرية.

واشارت الشؤون الصحية بأن التعاقدات الإستشارية أسهمت في تقليل مدد الانتظار او مواعيد العيادات الخارجية ، حيث أجريت 409 عملية جراحية ، بالإضافة الى تقليص قوائم الانتظار في عمليات السمنة بإجراء 50 عملية ، و 90 عملية منظار ، و 106 عملية نساء و ولادة وعمليات في تخصصي القلب والأورام .

وأكدت صحة القصيم بأن الاطباء الاستشاريين المتعاقد معهم قدموا 2440 استشارة طبية ، وإقامة 88 محاضرة طبية لتعزيز المهارات الطبية والعلمية بالمنطقة .

مضيفة بأن الشؤون الصحية ستعمل على توفير التخصصات الطبية وتعزيز احتياج المنطقة من البرامج العلاجية، بالتعاون مع الادارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين .