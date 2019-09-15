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مجلس إدارة “الغذاء والدواء” يطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني

مجلس إدارة “الغذاء والدواء” يطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني

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مجلس إدارة “الغذاء والدواء” يطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني

مجلس إدارة “الغذاء والدواء” يطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني
http://almnatiq.net/?p=773652
المناطق - واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بمقره الرئيس في الرياض اليوم , اجتماعه الـ21 برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، إذ اطلع على نتائج أداء مبادرات برنامج التحول الوطني وتقرير لأداء مشاريع الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة (الربع الثاني 2019)، وعلى مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة، وبعض الموضوعات المدرجة بجدول بنود الاجتماع.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية المهندس سليمان البطحي، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف السعودية في عضوية مجلس الإدارة، الدكتور ياسر العبيداء، وفهد الخلف، والمهندس عبدالعزيز البابطين والمتخصصون في عضوية المجلس الدكتور فهد الجنوبي، و الدكتور صلاح العيد.

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