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“الطيران المدني” تعلن نجاح مرحلة مغادرة أكثر من 1.7 مليون حاج عبر مطارات المملكة

“الطيران المدني” تعلن نجاح مرحلة مغادرة أكثر من 1.7 مليون حاج عبر مطارات المملكة
http://almnatiq.net/?p=773661
المناطق - واس

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني , مبادرة “إياب” عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث خدمت المبادرة عن طريق المطار ما يزيد عن أكثر من 13500 حاج، وكانت هيئة الطيران المدني قد أطلقت خلال موسم حج 1440هـ مبادرة “إياب” التي استهدفت مغادرة أكثر من (30) ألف من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، عبر مطاري (الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، واستفاد من المبادرة عبر مطار المؤسس ما يزيد عن 16500 حاج، وهدفت الهيئة من خلال تطبيق مبادرة “إياب” إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة وتحسين تجربة سفرهم.
وكشفت هيئة الطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1440، بعد انتهاء مرحلة المغادرة أمس السبت.
وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى مغادرة أكثر من (1.7) مليون حاج (مليون وسبعمائة ألف حاج) عبر المنافذ الجوية للمملكة، كما أوضحت الهيئة أن من أهم الأهداف الرئيسية التي طُبقت في خطتها خلال مرحلتي (القدوم والمغادرة)، تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في القدوم والمغادرة وتقليص مدة إنهاء إجراءات سفرهم.
وسخرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال موسم حج 1440هـ، جميع إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين جواً بدءاً من استقبالهم وحتى توديعهم ومغادرتهم إلى بلدانهم، وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات.
يذكر أن هيئة الطيران المدني، حرصت على تنفيذ أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال تطبيق الخطة السنوية لموسم الحج بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطارات، حيث يعمل بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية، يمثلها في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس أكثر من 7 آلاف موظف وموظفة، كما يمثلها في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي قرابة 5 آلاف موظف وموظفة.

 

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