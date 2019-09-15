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تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة.. أنواع ومزايا الإقامة المميزة في المملكة

تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة.. أنواع ومزايا الإقامة المميزة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=773675
المناطق - متابعات

كشف مركز ” الإقامة المميزة ” عن أنواع ومزايا الإقامة التي يقدمها المركز في المملكة.
وعن أنواع الإقامة، وكشف المركز أنهما نوعين، الأول ” الإقامة المميزة الدائمة ” وهي بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة.

أما النوع الثاني ” الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي ” ويدفع سنويًا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وفيما يتعلق بالمزايا الخاصة بها، فإن المستفيد يتمكن من الإقامة المميزة في المملكة مع أسرته ” من يعولهم المستفيد من الأزواج، والأولاد ممن لم يتجاوز 21 سنة ” .
كما يمكنه الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.
كما يتيح له أيضًا الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة لا تتجاوز تسعًا وتسعين سنة، وتضع وزارتيْ العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك.
حيث يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، على أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، كما يحق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.
وتُمكن للمستفيد أيضًا من العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ويتضمن ذلك أيضًا حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

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