الكويت تحقق في تحليق طائرة مسيرة فوق مناطق ساحلية

المناطق - وكالات

أعلنت الكويت، الأحد، فتح تحقيق فيما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، فجر السبت.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت ووزير الداخلية الشيخ، خالد الجراح الصباح، أن “القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت”.

وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.