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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز البشائر بمحافظة بلقرن

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز البشائر بمحافظة بلقرن

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز البشائر بمحافظة بلقرن

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز البشائر بمحافظة بلقرن
http://almnatiq.net/?p=773699
المناطق - عسير

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز البشائر بمحافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير ابتداءً من يوم الأحد ولمدة خمسة ايام.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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