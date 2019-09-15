الخطوط السعودية تتيح تخفيض الـ50% وكافة الخدمات لذوي الإعاقة عبر الموقع الإلكتروني

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دشّن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، وبالتعاون مع الخطوط السعودية خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة تُمكِنهم من الحصول على كافة خدمات “السعودية” بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة الكترونية دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب مبيعات “السعودية” وذلك عبر ربط الموقع الالكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الالكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية “يسّر” وبمنصة شركة “علم” للوصول إلى معلومات الضيف بما يتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البينات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.

وتم تدشين الخدمة الجديدة اليوم الأحد 16 محرم 1440هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومعالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة د. عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د. هشام الحيدري، ومدير عام برنامج يسر علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة اعتبارا من اليوم الحصول على خدمات “السعودية” بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية للحجز www.saudia.com والوصول إلى صفحة (خصم خاص) وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهائها ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، ثم إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة ، إضافة إلى خدمات أخرى إضافية كالكراسي المتحركة أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول بالإضافة الى العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.