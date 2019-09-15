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أمين منطقة المدينة المنورة المكلف يدشن خدمة منصة بياناتي لموظفي وموظفات الأمانة

أمين منطقة المدينة المنورة المكلف يدشن خدمة منصة بياناتي لموظفي وموظفات الأمانة
http://almnatiq.net/?p=773708
المناطق - المدينة المنورة

دشن أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري اليوم الأحد بمبنى الأمانة خدمة “منصة بياناتي” والتي تتيح لموظفي وموظفات الأمانة وبلدياتها خدمة تحديث البيانات الوظيفية، وهي إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدمها للموظفين والموظفات.

واستمع أمين المنطقة المكلف إلى شرح مفصل عن منصة بياناتي والتي تُقدّم خدمات الكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات لتمكين الموظفين والموظفات من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية.

الجدير بالذكر أن منصة بياناتي تقدم خدمات رقمية للموظف، يأتي من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما تم إتاحة الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكن المنصة الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف ، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط (ei.mcs.gov.sa).

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