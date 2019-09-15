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العراق.. اتفاقية لاستيراد الكهرباء من مجلس التعاون الخليجي

العراق.. اتفاقية لاستيراد الكهرباء من مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=773712
المناطق - وكالات

وقع العراق، الأحد، اتفاقا يعد الأول من نوعه، مع مجلس التعاون الخليجي لتزويد المناطق الجنوبية عبر الكويت بنحو 500 ميغاواط بحلول عام 2020، لدعم الشبكة الكهربائية التي تعاني نقصا حادا.

ووقع الاتفاق على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد وزير الكهرباء لؤي الخطيب مع أحمد إبراهيم رئيس هيئة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي .

ويبلغ طول خط النقل 300 كيلومتر من الكويت إلى ميناء الفاو في جنوب العراق.

وسيزود خط مجلس التعاون الخليجي طاقة البلد خلال عدة سنوات بما يصل إلى 2000 ميغاواط وفقا لوزارة الكهرباء العراقية.

ويعد هذا العقد، ثان صفقة تبرمها الوزارة خلال يومين بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية التي تبلغ حاليا نحو 15 غيغاواط، أي أقل بكثير من الطلب المحلي الذي يقدّر بما لا يقل عن 24 غيغاواط.

وقال الخطيب للصحفيين إن “هذه الصفقة هي الأولى من نوعها مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف أن “العراق يجري كذلك، محادثات منفصلة مع جيرانه المملكة العربية السعودية والأردن و تركيا لاستيراد الكهرباء”.

من جانبه، قال رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي إن بناء الخط سيكلف نحو 220 مليون دولار، فيما سيتطلب الاستيراد العملي توقيع اتفاق مستقل، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ويأتي الاتفاق غداة توقيع العراق عقدا بقيمة 1,3 مليار دولار مع شركة “سيمنس” الألمانية لإضافة 1,7 غيغاوط إلى الشبكة الوطنية عبر إصلاح محطات الطاقة المدمرة في مدينة بيجي الشمالية.

ويستورد العراق حاليا الكهرباء من إيران المجاورة ويستخدم الغاز الطبيعي الإيراني لتغذية محطات الطاقة.

وتأثرت شبكة الكهرباء العراقية بعقود من النزاعات وسوء الصيانة، ما تسبب بانقطاعات متكررة للتيار في مختلف أنحاء البلاد.

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